Migrationspolitik: Grüne ringen um den eigenen Kurs

Jetzt, mehr als ein Jahr später, ist es wieder die grüne Basis, die nicht mitgehen will, die rebelliert gegen die Politik der Ampel . In einem offenen Brief von Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordneten kritisieren sie die von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordneten Grenzkontrollen. Diese entsprächen nicht dem Schengener Grenzkodex, heißt es in dem Brief unter anderem. Und sie fordern EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, für eine rechtskonforme Einhaltung zu sorgen.