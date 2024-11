Auf dem Parteitag sollen am Samstag außerdem Anträge zu verschiedenen Themen diskutiert und abgestimmt werden, unter anderem zu Migration, Verkehrspolitik und Abtreibungsrecht. Am letzten Tag des Delegiertentreffens in Wiesbaden sollen am Sonntag Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock zum Spitzenduo für den Wahlkampf gekürt werden, wobei Habeck als Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers dargestellt werden soll.