Finanzpaket von Union und SPD: Bleibt das "Nein" der Grünen?

Falls CDU CSU und SPD gedacht haben, die Grünen würden ihr milliardenschweres Finanzpaket schon durchwinken, dann wurden sie heute eines Besseren belehrt. Eine kurze Begrüßung, drei Sätze Anlauf - mehr brauchen die grüne Parteispitze und die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag nicht, um in Fahrt zu kommen.

Den Anfang macht die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Sie greift Friedrich Merz direkt an, spricht vom Sondervermögen als "Spielgeld" und "Schatzkiste" von Union und SPD. Dröges Botschaft, die später von ihrer Kollegin Britta Haßelmann sowie den Parteichefs Felix Banaszak und Franziska Brantner unisono wiederholt wird: "Diesem Sondervermögen" können die Grünen unmöglich zustimmen.

Im Wahlkampf noch sprach sich Friedrich Merz gegen neue Schulden aus. Jetzt will der CDU-Chef Investitionen auf Pump in Milliardenhöhe. In den eigenen Reihen wächst die Kritik.

09.03.2025 | 4:23 min