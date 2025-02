Die Grünen nach der Wahl: Auf der Suche nach neuen Köpfen

Es ist ein Ergebnis, mit dem irgendwie dann doch keiner gerechnet hat. Lediglich 11,6 Prozent waren es am Ende bei der Bundestagswahl , dabei lagen sie in den Umfragen wochenlang immer konstant bei 14 bis 15 Prozent. Aber es ist wie so oft - das tatsächliche Ergebnis liegt bei den Grünen fast immer unter dem Umfragewert.

Habeck macht Weg frei für Neuanfang

Robert Habeck, der Kopf der Grünen in den vergangenen Jahren, hat angekündigt, vorerst keine Führungsposition in seiner Partei wahrnehmen zu wollen - damit will er den Weg frei machen für einen Neuanfang. Seine Strategie, die Grünen mehr in die bürgerliche Mitte zu bringen, dort die Merkel-Wähler abzufischen, sich immer verhandlungsbereit und kompromissbereit zu zeigen, sie ist nicht aufgegangen.