Schon seit vielen Jahren wohnen die Binningers in einem älteren Einfamilienhäuschen in Stuttgart zur Miete. Sie leben gerne hier, freuen sich auch an dem großzügigen Garten. Wolfgang Binninger hatte schon damit gerechnet, dass es nach der Grundsteuerreform teurer werden könnte: "Wir haben gedacht, vielleicht doppelt so hoch", sagt er im Gespräch mit ZDFheute.