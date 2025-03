CSU-Politiker Felßner verzichtet auf Landwirtschaftsministerium

Der Wunschkandidat von CSU-Chef Markus Söder für das Amt des Bundesagrarministers gibt auf: Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner zieht sich aus dem Rennen zurück. Das teilte der CSU-Politiker Felßner überraschend in einer persönlichen Erklärung in München mit.

Der 58-jährige Felßner steht wegen inhaltlicher Positionen in der Kritik. Dies betrifft etwa Äußerungen zur Klimapolitik. So halten ihm seine Kritiker vor, dass er Pestizide für unbedenklich und Nutztiere entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse für klimaneutral halte. Zwei Petitionen gegen seine Benennung verzeichneten bereits mehrere hunderttausend Unterschriften.

Gründlich will man in den Koalitionsverhandlungen sein und sich nicht unter Druck setzen lassen, heißt es von Union und SPD.

Grüne hatten CDU und SPD aufgefordert, Felßner zu verhindern

Felßner: "Angst um Leib und Leben"

Posten-Verteilung noch nicht auf der Agenda

In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD steht die Verteilung der Ministerien auf die einzelnen Parteien derzeit noch gar nicht an. Dies wird meist erst gegen Ende der Verhandlungen entschieden. Zudem gilt dann die Regel, dass jede Partei selbst darüber entscheidet, mit welcher Person sie ein Ministerium besetzt. Die CSU kündigte ein Statement von Markus Söder am Nachmittag an.