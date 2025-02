Habeck: Vorwürfe wegen Doktora wehrt sich gegen Vorwürfe

Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe in seiner Doktorarbeit in den Fußnoten Quellen nicht korrekt angegeben. Er sagte dem ZDF, dass diese Vorwürfe "haltlos" seien.

Laut Habeck erhebt der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber die Vorwürfe. Habeck teilte am Vormittag in einem Video in den sozialen Netzwerken mit, diese Vorwürfe seien ihm seit Monaten bekannt, dabei gehe es um "Ungenauigkeiten". Deswegen habe er die Universität Hamburg um Überprüfung gebeten.

Weber: Habeck schwindelt

Plagiatsjäger Weber reagierte auf Habecks Video auf X. Bei seinen Recherchen gehe es nicht um "Ungenauigkeiten in den Fußnoten", so Weber. Er warf Habeck vor:

Habeck habe "methodisch eine Quellenarbeit simuliert, die nicht stattgefunden hat". Das könne er nachweisen. Demnach habe Habeck "auch Textfragmente plagiiert", so Weber. Habeck habe "auf geradezu unglaubliche Weise eine Belesenheit vorgetäuscht, die er nicht hat", schreibt Weber in einem Blogbeitrag, den er am Nachmittag veröffentlichte. Insgesamt habe er in der Dissertation 128 Quellen-, Zitats- und Textplagiate festgestellt. Weber versichert: "Wir haben diesmal ganz genau hingesehen."