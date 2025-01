Habeck: "Maulheldentum" der CSU "fast geschichtsvergessen"

Die Grünen sind am Montag mit einer zentralen Veranstaltung in Lübeck in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs gestartet. Kanzlerkandidat Robert Habeck gab als Ziel seiner Partei einen "Dreiklang" aus Klimaschutz , Wirtschaftspolitik und der Entlastung von Haushalten mit niedrigerem Einkommen aus.