Zukunftsagenda: Grünen setzen im Wahlkampf auf Kernthemen

Was macht man(n), wenn zwei Männer im relativ hohen Alter, gemeint sind Olaf Scholz und Friedrich Merz , mit ihrem Duell die Schlagzeilen dominieren, und das kurz vor der Bundestagswahl? Diese Frage muss das grüne Wahlkampfteam veranlasst haben, jetzt schnell noch eine Pressekonferenz zu machen und dabei eine grüne Zukunftsagenda vorzustellen. Und so ändern die Grünen kurz vor der Wahl ihre bisherige Strategie. Nicht zu Unrecht.

Denn genau über die Zukunftsthemen, die Robert Habeck am Dienstag schon in der Bundestagsdebatte angesprochen hat, über genau diese wurde bisher im Wahlkampf, und vor allem im Duell nicht gesprochen. Es sind die Themen Klimaschutz, Bildung, KI , Generationengerechtigkeit, Rente und Miete. Es sind alles keine neuen Themen, und es sind Themen, um die es viel mehr gehen sollte im Wahlkampf, denn genau das beschäftigt die Menschen.

In Umfragen liegen die Grünen bei etwa 15 Prozent. Robert Habecks Bilanz als Wirtschaftsminister ist schlecht, trotzdem will er weiterregieren. Fragen an den Kanzlerkandidaten der Grünen.

10.02.2025 | 23:37 min