Habeck: Dürfen uns keine Hängepartie leisten

Umfragen zufolge sieht es für die Grünen aktuell nicht nach einem Durchmarsch ins Kanzleramt aus - im ZDF-Politbarometer liegen die Grünen bei 12 Prozent . Er biete sich mit seiner Erfahrung an, "mit dem, was ich kann, mit meiner Kraft". Was daraus werde, sei die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Da könne es natürlich sein, dass es nicht genügend Zustimmung gebe, um Nummer Eins zu werden - "aber vielleicht ja doch. Es liegt an den Menschen jetzt".