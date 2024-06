Häusliche Gewalt: Wenn der Ehemann zum Schläger wird

Im vergangenen Jahr sind laut Bundesinnenministerium in Deutschland deutlich mehr Fälle von Gewalt in Partnerschaften gemeldet worden als 2022. Insgesamt 167.865 Fälle sind in der aktuellen Statistik aufgeführt, die am Freitag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus Grüne ) in Berlin vorgestellt worden ist.