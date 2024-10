Steinmeier über Judenhass: Internet eine "Hass-Tankstelle"

Fünf Jahre nach dem rechtsterroristischen Attentat auf die Synagoge in Halle hat die Stadt an die beiden Toten und die weiteren Opfer der Tat erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erinnerten bei der zentralen Gedenkveranstaltung am Abend in der Ulrichskirche daran, dass auch heute Juden in Deutschland angefeindet und beleidigt würden und vor Angriffen geschützt werden müssten.