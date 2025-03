Nach der Bundestagswahl ist Bürgerschaftswahl: Am Sonntag wählt Hamburg ein neues Stadtparlament. 01.03.2025 | 2:00 min

Wenige Termine in diesem Wahlkampf passten so gut zu Hamburg wie dieser: Peter Tschentscher , Hamburgs Erster Bürgermeister von der SPD , steht auf der Bühne seines Lieblingsclubs. Das "Uwe" im Klubhaus direkt auf der Reeperbahn ist viel zu klein für einen großen Auftritt.

Aber nach vielen Stunden, Tagen und Wochen auf Märkten und vor Einkaufszentren hatte der Erste Bürgermeister einen Wunsch frei - daher der Abend mit Malu Dreyer, seiner ehemaligen Lieblings-Ministerpräsidentin, wie er sagt, in dem kleinen Club und Wahlwerbung mit seinem Bild auf der gigantischen LED-Wand außen am Gebäude.

Bröckelt die rot-grüne Mehrheit?

Die Themen sind die gleichen wie immer: Wirtschaft und den Hafen stärken, das mit Klimaschutz verbinden und viele Wohnungen bauen. Neu ist, dass da leise Zweifel mitschwingen, ob es am Ende für Rot-Grün, der bisherigen Regierungskonstellation reichen wird.

Eine Woche nach der Bundestagswahl steht in Hamburg die Bürgerschaftswahl an. Wie stehen die Chancen der Parteien? ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee berichtet. 01.03.2025 | 1:01 min

"Das jetzt", mahnt Tschentscher, "sind die wichtigsten 48 Stunden im Wahlkampf."

Jeder Tag zählt jetzt wie vorher eine gesamte Woche. „ Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister Hamburg

Auf den letzten Metern kommt Spannung in den Hamburger Wahlkampf. Eine starke Links-Partei könnte Rot-Grün möglicherweise die zweier Regierungskonstellation kosten.

Seit 2018 ist Peter Tschentscher Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg - und er hat gute Chancen, es zu bleiben. 28.02.2025 | 1:02 min

Eine starke Linke hilft der CDU

Einer wittert dabei seine Chance: CDU -Spitzenkandidat Dennis Thering möchte auf Platz zwei landen. Die Linke könnte ihm dabei helfen. Als er am Ende des "ZDF-Mittagsmagazins vor Ort" Cansu Özdemir "viel Erfolg" wünschte, meinte er das so. Die Spitzenkandidatin der Hamburger Linken ging erst von einem Scherz aus, aber Thering wiederholte seine Wünsche und fügte noch ein "im Ernst" an.

CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering erhofft er sich bei der Bürgerschaftswahl Rückenwind durch das CDU-Ergebnis im Bund. Seine Themen: Innere Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft. 28.02.2025 | 1:01 min

Eine starke Links-Partei schwächt die Grünen und könnte die CDU hinter die SPD bringen. Dennis Thering kann sich im ZDF-Interview gut vorstellen, Zweiter Bürgermeister Hamburgs zu werden. Allerdings gibt es da noch viele "Wenn" und "Aber".

Das liegt nicht zuletzt an der Partei von Cansu Özdemir, die sich aus einer komfortablen Situation mit viel Rückenwind einem Spitzenwert annähert.

Wir sind für alle Gespräche offen. „ Cansu Özdemir, Spitzenkandidatin Hamburger Linke

Zum zweiten Mal tritt Cansu Özdemir als Spitzenkandidatin der Hamburger Linken bei der Bürgerschaftswahl an. Ihr Schwerpunktthema ist bezahlbarer Wohnraum in der Hansestadt. 28.02.2025 | 1:00 min

Die Hamburger Linke hat an mehr als 10.000 Haustüren geklopft und die Themen angesprochen, die in der gesamten Migrationsdebatte hinten runtergefallen sind: teure Lebensmittel und wenig Wohnraum. Das zieht auch in der Hansestadt.

Hamburger Grüne in Bedrängnis

Das bringt die Grünen ins Grübeln. Das Scheitern der Ampel und das schlechte Wahlergebnis im Bund haben Katharina Fegebank viele Fragen eingebracht. Egal an welchem Stand sich Hamburgs Zweite Bürgermeisterin in dieser Woche aufhielt - sie musste viel erklären. Aber weder sie noch Peter Tschentscher ließen irgendeinen Zweifel aufkommen, dass es - wenn die Zahlen passen - bei Rot-Grün bleiben wird.

Wir wollen nicht in einer Stillstand-Groko aufwachen. „ Katharina Fegebank, B´90/Grüne Hamburg

Die fast lautlose Regierungsarbeit der vergangenen fünf Jahre scheint am Ende im Wahlkampfgetöse unterzugehen. Stimmungen aus dem Bund fallen auf Hamburg herab wie der leichte Nieselregen am Gänsemarkt, auf dem Annalena Baerbock für die Hamburger Grünen wirbt, während zeitgleich Friedrich Merz in Hamburgs kleinstem Kreuzfahrtterminal steht - 2,253 Kilometer voneinander entfernt.

Katharina Fegebank ist seit 2015 Zweite Bürgermeisterin in Hamburg. Im Wahlkampf zur Bürgerschaft setzen die Grünen auf die Themen bezahlbarer Wohnraum und Bürokratieabbau. 28.02.2025 | 1:01 min

So nah beieinander in Metern und in Umfragen und doch so weit auseinander, dass CDU-Mann Thering eine Zusammenarbeit mit den Grünen komplett ausschließt.

AfD könnte sich auch in Hamburg verdoppeln

Dass nebenbei die AfD wohl doppelt so viel Zuspruch bekommt wie vor fünf Jahren - ohne dafür im Wahlkampf nennenswert aufzufallen, dass es die FDP und das BSW trotz schier endloser Plakatreihen an den Hauptstraßen schwer haben in der Bürgerschaft anzukommen, das spielte in der letzten Wahlkampfwoche kaum eine Rolle.

Dirk Nockemann geht als Spitzenkandidat für die AfD ins Rennen um die Hamburger Bürgerschaft. Im Vergleich zur vorigen Wahl konnte sich die Partei Umfragen zufolge verbessern. 28.02.2025 | 1:05 min

Alles schaut in diesem Rennen auf Platz zwei: Grüne oder CDU. Diese Alarmstimmung kam dann sogar bei der CDU-Veranstaltung mit Friedrich Merz an. Als Dennis Therings Rede begann, meldete sich die Sirene einer Feuerschutztür lautstark zu Wort. Es dauerte eine Weile, bis sie verstummte. Der Hamburger Wahlkampf wurde eben erst zum Ende so richtig laut.

Sven Rieken ist Redakteur im ZDF-Studio in Hamburg.