Pisa-Schock: Ist Hamburgs Sprachförderung der Königsweg?

Hansestadt mit speziellem Förderkonzept

Ties Rabe ist Hamburger SPD-Politiker und Jahrgang 1960. Seit dem Frühjahr 2011 ist er im Stadtstaat der Senator für Schule und Berufsausbildung. Seit 2015 ist er zudem Koordinator für Bildung und Wissenschaft der SPD-regierten Bundesländer. Rabe hat als Lehrer an einem Gymnasium und als Redaktionsleiter von lokalen Wochenblättern gearbeitet. 1992 trat er in die SPD ein.

ZDFheute: Seit dem Schuljahr 2005/2006 gibt es in Hamburg ein umfassendes Sprachförderkonzept. Was macht für Sie dieses Konzept aus?

Ties Rabe: In erster Linie die Sprachförderung in zusätzlicher Lernzeit bei einem diagnostiziertem Sprachförderbedarf. Alle Viereinhalbjährigen werden anderthalb Jahre vor Schulbeginn zuerst in die Kitas und danach in die Grundschulen eingeladen, wo unter anderem der sprachliche Entwicklungsstand überprüft wird.