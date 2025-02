Hamburg wählt bald zwei Mal: Den Bundestag am 23. Februar und das Landesparlament am 2. März. Politikexperte Korte erklärt, was am Wahlverhalten der Hansestadt besonders ist.

Warum in Hamburg fast immer die SPD gewinnt

Hamburgs aktueller Erster Bürgermeister ist Peter Tschentscher von der SPD. Er wurde 2018 Nachfolger von Olaf Scholz und ist auch bei den anstehenden Wahlen zuversichtlich. Quelle: dpa

Die Hansestadt hat oft anders gewählt als der Rest der Republik: Hamburg war schon immer eine Hochburg der SPD , seit dem zweiten Weltkrieg stellte sie fast immer den Ersten Bürgermeister und auch jetzt liegt sie in Umfragen zur Bürgerschaftswahl bzw. der Wahl des Landesparlaments weit vorne. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte erklärt, warum Hamburg anders tickt und verrät, wie die Bundestagswahl die Hamburg-Wahl beeinflusst.

ZDFheute: Herr Korte, in Hamburg wird fast immer SPD gewählt. Wie lässt sich das erklären?

Karl-Rudolf Korte: Die SPD ist in Hamburg fast identisch für viele Wählerinnen und Wähler mit dem souveränen Stolz von Hanseaten. Es ist nicht nur eine Kümmererpartei, sondern auch eine Vorzeigepartei. Da ist wechselseitiger Stolz vorhanden, die Hamburger Bürgerschaft zu vertreten. Das wirkt in vielerlei Hinsicht wie eine Hamburg-Partei - so nehmen es zumindest Wählerinnen und Wähler bislang sehr intensiv wahr.

Nur eine Woche nach der Bundestagswahl findet in Hamburg die Wahl zur Bürgerschaft statt. Eine große Herausforderung für die Parteien: Auch für die lokalen Themen Gehör zu finden. 08.01.2025 | 1:59 min

ZDFheute: Nur einmal konnte die Nur einmal konnte die CDU in Hamburg den Bürgermeister stellen: Ole von Beust (2001-2004). Nach 44 Jahren SPD-Herrschaft waren die Menschen unzufrieden mit dem Senat und Fehlern bei der inneren Sicherheit. Sie entschieden sich für einen Wechsel. Doch die Zusammenarbeit von Ole von Beust mit dem Rechtspopulisten Ronald Schill scheiterte schon nach zwei Jahren. Wie ist den Hamburgern diese Zeit in Erinnerung geblieben?

Korte: Das war ein Endpunkt von sozialdemokratischer Herrschaft. Das war verbraucht, aufgebraucht, es war aufgerieben, auch in dem Koalitionsgebaren. Da war also viel Platz für etwas Neues, was Ole von Beust damals sehr selbstbewusst genutzt hat, auch mit neuen Koalitionsoptionen.

In wenigen Wochen findet die Bundestagswahl statt, knapp eine Woche später folgt die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die Parteien in Hamburg beginnen nun mit der heißen Phase des Wahlkampfs. 08.01.2025 | 2:20 min

Und er hat sehr zügig und sehr schnell auch ein Stadtbewusstsein erobert mit seiner Art der besonderen Präsenz. Er musste sich nicht umstellen: Er war einer von ihnen. Es hing aber mit der Vorgeschichte, mit Aufstieg und Fall von Parteien, zusammen. Das war ein Endpunkt der Sozialdemokratie. Aber im Moment macht die Sozialdemokratie nicht den Eindruck, dass sie an einem Endpunkt ist.

ZDFheute: Die Die AfD ist in Hamburg verhältnismäßig schwach. Wie können Sie das erklären?

Korte: Die AfD setzt auf Misslingen, sie ist destruktiv, sie möchte Gestaltungsillusion zum Thema machen. Sie provoziert Angst und die Hamburger widersetzen sich dem mehr. Die sind nicht leicht in Angst und Furcht zu bringen. Das ist eine Gegenbewegung, ein Bollwerk, das für Stadtstaaten spricht.

ZDFheute: Bevor Bevor Olaf Scholz Bundeskanzler wurde, war er in Hamburg Erster Bürgermeister. Seinem Nachfolger, Peter Tschentscher , hat das sicher geholfen. Wie wirken sich die momentan schlechten Umfragewerte von Scholz auf die Hamburger SPD aus?

Korte: Bundesthemen werden eher mit Scholz verbunden. Seine Informationslücken, die mit den Hamburger Banken zusammenhängen und der Untersuchungsausschuss und diese Dinge, das ist das Bundespolitische, was bei der Hamburg-Wahl mit Scholz auch einhergeht.

Ansonsten ist es eher so, dass man den Eindruck hat, dass man mit der Distanz zu ihm ganz gut leben kann. Die krasseste Distanz bei den Landtagswahlen war Brandenburg: Da wurde ein Auftritt mit Scholz extra verboten. Das ist ungewöhnlich, weil er dort lebt. So weit ist der Hamburger Bürgermeister nicht gegangen. Aber dennoch hat man von außen betrachtet nicht den Eindruck, dass man hier auf große Gemeinsamkeiten für den Wahlkampf gesetzt hat.

ZDFheute: Was erwarten Sie für den Ausgang der Hamburg-Wahl?

Korte: Ich erwarte keine spektakulären Veränderungen, ich erwarte sehr viel an Stabilität und das Gewohnte, was sich mit der Wahl vielleicht bestätigen könnte.

Das Interview führte Annette Yang, ZDF-Landestudio Hamburg