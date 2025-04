Hamburg: SPD stimmt Koalitionsvertrag mit Grünen zu

Tschentscher: Weniger Bürokratie, günstigeres Wohnen

Er verwies auf die Erfolge der vergangenen Jahre. Kostenlose Kitaplätze, kostenlose Ganztagsbetreuung und ein kostenloses Schülerticket werde es in Hamburg auch weiterhin geben, während in anderen Bundesländern gespart werden müsse.

SPD-Parteitag bestätigt auch Senatoren

Auch die sieben von Bürgermeister Peter Tschentscher vorgeschlagenen SPD-Senatorinnen und Senatoren für den künftigen rot-grünen Senat - also die Regierung Hamburgs - erhielten die Zustimmung des Parteitags. Sie gehörten auch dem vergangenen Senat an. Nur die Zuschnitte der einzelnen Ressorts werden sich leicht ändern.

Grüne in Hamburg wollen am Montag über Koalition entscheiden

Am Montag wird sich auch eine Landesmitgliederversammlung der Grünen mit dem Koalitionsvertrag befassen. Auch hier gilt die Zustimmung als sicher. Der Vertrag soll den Plänen zufolge am Dienstag unterzeichnet werden. Tschentscher könnte dann am 7. Mai in der Bürgerschaft erneut zum Bürgermeister gewählt werden.