Hamburg-Wahl 2025: SPD gewinnt, CDU und Grüne Kopf an Kopf

Die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher gewinnt die Wahl in Hamburg mit 34,3 Prozent, gefolgt von CDU (20 Prozent) und Grünen (19,8 Prozent). Damit verlieren SPD und Grüne im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren an Zustimmung, während die CDU stark zulegt.

Welche Koalitionen sind möglich?

Wie reagieren die Parteien?

Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen , zeigte sich nach der Prognose erleichtert. "Es war so brutal, gerade in den letzten zwei Wochen. Ihr habt gestanden, wir haben gestanden."

Linken -Spitzenkandidatin Cansu Özdemir sagte, die Linke sei in Stadtteilen gewesen, in denen andere Parteien "vielleicht noch nie vorbeigelaufen" seien. "Wir werden noch stärker nerven, wir werden noch stärker kämpfen."

Wie bewerten Experten die Hamburg-Wahl?

Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sagte, der Bundestrend spiegele sich auch in der Bürgerschaftswahl wider. Man habe "dosiert" auch in Hamburg eine Abstrafung der Ampel-Parteien aus dem Bund und einen Zugewinn der Oppositionsparteien aus dem Bund. Eine Besonderheit in Hamburg sei aber die "strategisch sehr profilierte Position" der SPD - "offenbar in Absetzung von dem Bundestrend. Durch eine populäre Person, die zur Wahl stand - anders als der Kanzlermalus bei der SPD im Bund".