Wahl in Hamburg: Ist die rot-grüne Mehrheit in Gefahr?

Doch dann wächst am Bundestagswahlabend der Linken-Balken weit über die fünf Prozent hinaus. In Hamburg sogar noch mehr als im Bund: Rund 14 Prozent holt die Linke an der Elbe - das ist eine Verdoppelung, das sind zwei Mandate für den Bundestag. Wenn die Linke bei der Hamburger Bürgerschaftswahl ähnlich erfolgreich ist wie im Bund, dann könnte das die Mehrheit für Rot-Grün gefährden.

Grüne Wähler wechselten nach links

Für SPD und Grüne ist die Bundestagswahl Mahnung und Ansporn.

"Rückenwind" ist die Bundestagswahl für die Oppositionsparteien

AfD-Spitzenkandidat erhofft sich Stimmenzuwachs

Dass die AfD in Hamburg zulegt, erklärt Nockemann so: "Das liegt einerseits sicherlich auch an der bundesweiten Entwicklung, aber andererseits haben wir in Hamburg in den letzten fünf Jahren unter Beweis gestellt, wozu wir in der Lage sind.". Besonders viel holte die AfD in Stadtteilen mit hohem Anteil von Russlanddeutschen.