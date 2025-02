Steinmeier: Rassismus entgegentreten ist Botschaft von Hanau

Neun Menschen, die meisten mit Migrationsgeschichte, wurden im Februar 2020 bei einem rassistischen Angriff in Hanau erschossen. Ihre Familien kämpfen für Aufklärung und Konsequenzen.

Steinmeier sagte laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Hanau für die dort am 19. Februar 2020 ermordeten neun Bürger aus Einwandererfamilien:

Es ist an uns, für ein gutes Miteinander zu sorgen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Das ist die Botschaft, die wir heute hier aus Hanau in unser Land senden.

Der Täter von damals habe nicht auf alle Bürgerinnen und Bürger abgezielt, aber seine Tat gehe die gesamte Gesellschaft an, sagte der Bundespräsident.

Hanau-Morde "Anschlag auf unsere offene Gesellschaft"

Die rechtsextremistisch motivierten Morde von Hanau "waren ein Anschlag auf unsere offene Gesellschaft und unsere liberale Demokratie - genau wie die vermutlich islamistisch motivierten Anschläge der vergangenen Monate, zuletzt erst vor wenigen Tagen in München", sagte Steinmeier.

Armin Kurtović verlor beim Anschlag in Hanau 2020 seinen Sohn. Wie ist es ihm ergangen? Wie versucht er, mit der Situation zurecht zu kommen?

Der Bundespräsident appellierte an die Politiker und Behörden, die Hintergründe der Tat aufzuklären, eigene Fehler offenzulegen und Konsequenzen zu ziehen. Er bedauere es zutiefst, dass einige Angehörige der Ermordeten nach der Tat den Eindruck hatten, den Staat erst zur Aufklärung drängen zu müssen. Das Vertrauen in den Staat sei "enttäuscht worden". Steinmeier lobte, dass der hessische Landtag auch dank der Beharrlichkeit von Angehörigen einen Untersuchungsausschuss eingerichtet habe.

Dass Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Hautfarbe unter Generalverdacht gestellt werden, das dürfen wir nicht zulassen in unserem Land.

Der Bundespräsident rief dazu auf, die Erinnerung an die Ermordeten zu pflegen und in der Debatte um ein zentrales Denkmal für sie in Hanau miteinander im Gespräch zu bleiben.