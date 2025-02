Anschlag in Hanau: Fünf Jahre Warten auf Gerechtigkeit

Fotos der Opfer erinnern auf dem Heumarkt in Hanau an die Opfer des rassistischen Anschlags.

Die Angehörigen hielten ihre eigene Gedenkfeier zum 5. Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau ab. Im Congress Park, wo heute ab 12 Uhr unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier , Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein CDU ) an den rechten Terror vor fünf Jahren erinnern wollen.

Die Angehörigen und ihre Unterstützer wollten unter sich sein, sagt Newroz Duman von der Initiative 19. Februar, die die Gedenkfeier am vergangenen Samstag organisiert hat. Mit dabei waren unter anderem auch Angehörige anderer rechtsterroristischer Anschläge, wie Semiya Şimşek, deren Vater von den NSU-Terroristen ermordet wurde.

Vater enttäuscht von der Politik

Armin Kurtović, Vater von Hamza Kurtović, der in Hanau starb

Die beiden wünschen sich "echte Ermittlungen". Wer ist für den verschlossenen Notausgang in der Arena-Bar verantwortlich, der für ihren Sohn Hamza und für Said Nesar Hashemi zur Todesfalle wurde?

Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgegeben

"Wir hatten keine Zeit zum Trauern. Und das, was festgestellt wurde, unter anderem durch den Untersuchungsausschuss, zählt alles nicht. Wir waren gezwungen, Rechtsgutachten in Auftrag zu geben, von zwei renommierten Professoren, und eine neue Strafanzeige. Das wurde wieder alles eingestellt ", sagt Armin Kurtović.

Ohne einen Prozess, der Klarheit über die Verantwortlichen für den verschlossenen Notausgang bringt, fällt es Familie Kurtović schwer, den Verlust ihres Sohnes Hamza zu verarbeiten. "In Deutschland werden wir keine Gerechtigkeit erfahren", sagen sie. "Wir werden nach Straßburg ziehen müssen, vor den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte."

Armin Kurtović verlor beim Anschlag in Hanau 2020 seinen Sohn. Ein Jahr später sprach das ZDF mit ihm darüber, wie seine Familie versucht, mit der Situation zurechtzukommen.

Warum war der Notruf nicht erreichbar?

Ein weiterer Punkt ist der nicht erreichbare Notruf am Abend des 19. Februars 2020. Iulia und Niculescu Păun sind gerade erneut mit einer Anzeige gescheitert, diesmal gegen namentlich genannte Polizisten. Die Staatsanwaltschaft Hanau sieht keinen Grund für ein neues Ermittlungsverfahren.

Der Notruf im Polizeirevier Hanau war technisch veraltet und in der Tatnacht unterbesetzt, das hatte auch der Untersuchungsausschuss in Wiesbaden bestätigt. Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten sieht die Staatsanwaltschaft trotzdem nicht.

Nach dem Anschlag in Hanau im Februar 2021, bei dem neun Menschen getötet wurden, wurde im Dezember 2023 der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorgestellt. Angehörige sind enttäuscht.

Iulia und Niculescu Păun können das nicht verstehen. Sie haben durch den Terror in Hanau ihr einziges Kind Vili verloren. Auch sie wollen, dass jemand Verantwortung übernimmt. Denn wäre der Notruf für Vili in der Tatnacht erreichbar gewesen, wäre ihm abgeraten worden, den bewaffneten Täter zu verfolgen. Das hatten Polizisten im Wiesbadener Untersuchungsausschuss selbst ausgesagt. Deswegen ist sich Familie Păun sicher, dass ihr Sohn leben würde, wenn es "diesen Missstand" nicht gegeben hätte.

Familie wartet bis heute auf Konsequenzen

Fünfmal hatte es Vili in der Tatnacht versucht, während er den Täter verfolgte. Zweimal hatte er sich wohl aus Nervosität verwählt, dreimal aber die richtige Nummer gewählt. Er kam nicht durch und wurde von dem Rechtsterroristen erschossen. In Hanau, wo Vili in seinem Auto starb, hat er seine eigene Gedenkstätte bekommen. Weil er Zivilcourage gezeigt hatte. Auf Konsequenzen wartet Familie Păun bis heute.