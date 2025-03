Handys an europäischen Schulen: Ein Regulierungschaos. Und in Deutschland? Es gibt Empfehlungen, Leitlinien, Hausrecht - aber immer noch kein Gesetz. Das soll sich bald ändern.

Sind Handys schuld am Bildungsrückgang? Das zumindest wollen Studien belegen. In einigen Ländern sind Smartphones an Schulen bereits verboten. In Deutschland wird dies noch geprüft. 28.01.2025 | 7:30 min

An der Hans-Prinzhorn Realschule in Hemer (NRW) gilt schon seit Ostern 2023 ein Handyverbot . Für alle Klassen. Warum? Schulleiter Lothar Czichos bringt es auf den Punkt:

Kinder müssen wieder lernen, ohne elektronische Ablenkung zu lernen. „ Lothar Czichos, Schulleiter Hans-Prinzhorn Realschule in Hemer

In Hemer klappt das fast reibungslos. Eine Erfolgsgeschichte. Die Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 haben keine Probleme mit dem Verbot. Es betrifft alle, und alle halten sich dran. Fast alle, meint der Schulleiter: "Vielleicht 10 bis 15 Schüler - von 500(!) - meinen, das Handyverbot mal in einer Ecke des Pausenhofes oder etwa auf der Toilette umgehen zu müssen. Damit kommen wir klar."

Dass derzeit die Jahrgangsstufe 10 für sich eine generelle Ausnahme fordert, könne man vielleicht mit einem extra "Handy-Zimmer" lösen. Noch diskutieren sie darüber.

Laut einer Studie nutzen 12 bis 19-Jährige über drei Stunden am Tag ihr Handy. In NRW fordert der Lehrerverband deshalb ein Handyverbot bis zur 10. Klasse, das an einer Realschule in Köln schon umgesetzt wird. 17.12.2024 | 2:07 min

An deutschen Schulen gilt Hausrecht

Das Beispiel Hemer steht für ganz Deutschland. Es gilt Hausrecht. Alle 16 Kultusminister*innen drücken sich bislang vor klaren Gesetzen. Allen voran NRW: Nun sollen die Schulen sich bis zum Herbst 2025 eigene altersgerechte Regeln für die private Handynutzung geben und diese verbindlich in die Schulordnung aufnehmen. Als wäre es je anders gewesen.

Bislang gestalten die rund 5.500 Schulen in NRW den Umgang mit Handys in eigener Verantwortung. Aus dem Schulministerium klingt es da ganz anders: "Handys sind aus dem Leben junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass wir an unseren Schulen einen verantwortungsvollen und altersgerechten Umgang damit finden."

Viele Schulen hätten sich bereits Regeln gegeben. Darauf könne man gut aufbauen. Das Schulministerium empfiehlt, die private Nutzung von Handys während des gesamten Schultags nicht zu erlauben. Eine weitere Empfehlung, kein Schulgesetz. Man werde nun "genau beobachten, wie die neuen Vorgaben (Handlungs-Leitlinien für die Schulen) umgesetzt werden".

In Australien wurde ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige verabschiedet. Wie sieht es in Deutschland aus? Könnten sich Jugendliche auch hier ein Verbot vorstellen? 03.12.2024 | 1:47 min

Baden-Württemberg plant gesetzliche Regelung

Anders Baden-Württemberg : Das Kultusministerium plant für das nächste Schuljahr eine schulgesetzliche Regelung mit klaren Leitplanken für den Umgang mit Smartphones an Schulen. Man sehe einen eindeutigen Regelungsbedarf für die Handynutzung in der Schule.

Es geht mir um den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Die negativen Einflüsse von Smartphones - etwa auf Konzentrationsfähigkeit, Lernvermögen und mentale Gesundheit -, Cybermobbing oder auch emotionale Vereinsamung, sind inzwischen ausreichend belegt. Es ist Zeit, zu handeln. „ Theresa Schopper; Kultusministerin Baden-Württemberg

Die Schulen werden damit verpflichtet, sich altersangemessene, restriktive Regeln der Handynutzung zu geben, auch um den unterschiedlichen Situationen vor Ort Rechnung zu tragen.

Aus Sicht der EU-Kommission vernachlässigen vor allem Social-Media-Dienste den Jugendschutz und machen gezielt abhängig. Deswegen hat sie bereits Verfahren gegen die Plattform TikTok sowie den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta eingeleitet. 23.07.2024 | 9:45 min

Hessen bringt Gesetzentwurf in den Landtag ein

Auch Hessen wird vergleichbar mit Bayern mit einer Änderung des Schulgesetzes einheitliche Regeln für alle Schulen zur Nutzung von Smartphones, Smartwatches und anderen digitalen Geräten schaffen. Festgelegt werden dafür vom nächsten Schuljahr an klar definierte, altersgerechte Schutzzonen, um einem unkontrollierten Gebrauch privater Geräte an Schulen vorzubeugen.

Dazu Bildungsminister Armin Schwarz:

Die gesetzliche Verankerung von Smartphone-Schutzzonen ist ein großer Erfolg. Wir handeln jetzt in Hessen, weil es keine Zeit zu verlieren gibt, und setzen damit bundesweit Maßstäbe. Unsere Schulen müssen geschützte Räume sein, in denen unsere Kinder und Jugendlichen frei von Ablenkung und Ängsten lernen können. „ Armin Schwarz, Bildungsminister Hessen

Hessens Regierungsfraktionen von CDU und SPD wollen einen entsprechenden Gesetzentwurf noch an diesem Donnerstag in den Wiesbadener Landtag einbringen.

Sollten Handys an Schulen verboten werden? Darüber diskutieren Armin Schwarz (CDU), Kultusminister in Hessen, und Kai Hanke, Geschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk. 28.11.2024 | 12:30 min

Martin Schiffler ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen