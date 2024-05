Auch AfD-Bundestagsabgeordneter Gnauck verliert Immunität

Am Donnerstagmorgen war bereits die Immunität von Gnaucks Fraktionskollegen Petr Bystron aufgehoben worden. Gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München nun wegen des Verdachts auf Bechechlichkeit und Geldwäsche. Bystron entgegnete in einem auf Telegram veröffentlichten Video am Donnerstagnachmittag: Die Vorwürfe seien "an den Haaren herbeigezogen".