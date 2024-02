SUV-Parkgebühren: Hannovers OB fordert Verteuerung

Nach dem Vorstoß in Paris wird auch in Deutschland über eine Erhöhung der Parkgebühren für SUV diskutiert.

Hintergrund ist eine Bürgerbefragung in Paris an diesem Sonntag (04.02.). Dort sollten die Einwohner entscheiden, ob die Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen für die großen und schweren SUV verdreifacht werden soll. Schon eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten, in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro.

In Deutschland gibt es in einigen Städten Bestrebungen, den Verkehr zu reduzieren - nicht ohne Gegenwind. 28.07.2023 | 2:01 min

Deutsche Umwelthilfe kritisiert "Monster-SUV"

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Der EU-Klimabeirat warnt, dass die Mitgliedsstaaten die Klimaziele verfehlen und etwa im Verkehr noch zu wenig tun. 18.01.2024 | 1:59 min

ADAC sieht in höheren Parkgebühren für SUV keine Lösung

Ist die autofreie Stadt auch ein Modell für Großstädte mit Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen? Konzepte wie die "15-Minuten-Stadt" sollen eine Lösung liefern. 30.01.2023 | 1:24 min

Französischer Automobilclub gegen Erhöhung von SUV-Parkgebühren

In Frankreich schob der Automobilclub "40 millions d'automobilistes" bereits eine Petition gegen höhere Parkgebühren für schwere Wagen an, die außer in Paris auch etwa in Lyon, Bordeaux und Grenoble geplant sind.