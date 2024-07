Ampel-Streit: Kommt diese Woche die Haushalts-Einigung?

Damit das passieren kann, muss eigentlich in dieser Woche eine Lösung her. Denn so ein Kabinettsbeschluss muss vorbereitet werden. Durch Berlin wabert gerade das Gerücht, eine politische Einigung könnte in den kommenden Tagen anstehen. Das wäre eine wichtige Einigung für die Ampel , die an dieser Frage auch zerbrechen könnte.