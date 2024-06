Debatte über Haushalt: Lindner warnt SPD vor Koalitionsbruch

Klingbeil: Haushaltsloch nicht nur über Einsparungen stopfen

Klingbeil hatte am Donnerstag in einem Reuters-TV-Interview darauf gepocht, dass das Haushaltsloch für den Etat 2025 nicht nur über Einsparungen gestopft werden könne. "Was nicht geht, ist, dass man eben mal 30, 40 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausspart", sagte er. "Dann würde was kaputtgehen in diesem Land."