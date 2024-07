Einigung bei Haushalt - Regierungskrise beseitigt?

"Schlaf wird überschätzt", sagte der Kanzler mit einem angedeuteten Schmunzeln zu Beginn jener Pressekonferenz, auf der er gemeinsam mit seinem Vizekanzler und dem Finanzminister das vorstellte, was nun Einigung zum Haushalt genannt wird. Ein bisschen Heiterkeit also nach einer erneut durchverhandelten Nacht. Die Botschaft: So geht Politik, alles gut, alles im Griff.