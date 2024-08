Haushaltsstreit: Lindners Vorgehen "beschädigt" Regierung

Streit um Haushalt für 2025 : Esken: Lindners Vorgehen "beschädigt" Regierung

05.08.2024 | 10:40 |

Es hagelt Kritik an Finanzminister Lindner von den Ampelpartnern. Mit seinen Bedenken am Haushaltsentwurf an die Öffentlichkeit zu gehen, sei "unanständig", so SPD-Chefin Esken.