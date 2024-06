NSU-Anschlag in Köln: Wüst bittet Opfer um Entschuldigung

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst ( CDU ) hat die Betroffenen des NSU-Anschlags vor 20 Jahren in der Keupstraße in Köln um Entschuldigung gebeten. In einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadtanzeiger" und die türkische Zeitung "Hürriyet" richtete er sich an alle, die 2004 den Anschlag erlebten und an die, die fälschlicherweise selbst verdächtigt wurden, obwohl sie zu den Opfern zählten.