Rheinland-Pfalz: Justizminister Herbert Mertin ist tot

Der FDP-Politiker und rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin ist tot. Der 66-Jährige sei am Freitag plötzlich und unerwartet in Koblenz gestorben, teilte ein Sprecher des FDP-Landesverbands mit.

FDP: Herbert Mertin ist tot

1996 zog Mertin als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz ein. 1999 wurde er vom damaligen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) zum Nachfolger des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Justizministers Peter Caesar (FDP) bestellt.

Rheinland-Pfälzischer Ministerpräsident: Mertin eine "feste Säule unserer Demokratie"

Mertin wuchs als Kind in Chile auf

Der Liberale war 1958 im chilenischen Temuco geboren worden. Er besuchte zunächst die Deutsche Schule in Santiago de Chile. Sein Abitur machte er in Linz am Rhein. Nach dem Wehrdienst studierte er in Mainz und Bonn Jura. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne.