Union und SPD verhandeln: Bekommen wir bis Ostern eine neue Regierung? Darüber sprechen Podcast-Host Helene Reiner und "heute journal"-Moderator Christian Sievers mit dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter sowie Armin Laschet von der CDU, die selbst schon an Sondierungsgesprächen teilgenommen haben. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher berichtet von den Herausforderungen, vor denen vor allem Friedrich Merz steht.

Wenn sich heute Vertreterinnen und Vertreter von Union und SPD treffen, dann ist man mehr als nur bekannt miteinander. Wie ein Date mit der Ex? "Ja, das ist eine gute Beschreibung", sagt Armin Laschet , 2021 noch Kanzlerkandidat der Union. Im neuen Podcast vom "heute journal" spricht er über seine Erfahrungen mit Sondierungsgesprächen. Vor allem eins ist ihm wichtig: Es geht nur mit Vertrauen. Da hätten SPD und Union nun schon einige Beziehungen hinter sich.

Denn die Sondierungsgespräche sind weit mehr als nur eine innenpolitische Angelegenheit. Gerade in der Außenpolitik dreht sich die Welt jeden Tag schneller. Vermutlich ist das auch das Thema, wo die möglicherweise zukünftigen Koalitionäre sich am schnellsten einig werden könnten, so die Einschätzung von Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher im Podcast: