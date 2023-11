Ampel will Verkauf von Himmelslaternen verbieten

Himmelslaternen: Die Bundesregierung will den Verkauf nun verbieten.

Fast drei Jahre nach einem durch Himmelslaternen ausgelösten verheerenden Zoobrand will die Bundesregierung den Verkauf der Laternen verbieten.

Das Kabinett stimmte am Mittwoch in Berlin einer entsprechenden Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz zu, wie ein Sprecher des Arbeitsministeriums in Berlin bestätigte. Diese hatte die Verordnung, welche "das Inverkehrbringen" von Himmelslaternen verbietet, erstellt. Nach dem Beschluss des Kabinetts muss der Verordnung noch der Bundesrat zustimmen.