Endspurt in Thüringen: Höcke sagt Wahlkampftermine ab

In Thüringen wird ebenso wie in Sachsen am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen zur Wahl in Thüringen mit rund 30 Prozent auf dem ersten Platz vor der CDU von Spitzenkandidat Mario Voigt, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow.