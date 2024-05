Urteil erwartet: Nutzte Höcke wissentlich eine Nazi-Parole?

Es geht darum, ob der AfD-Politiker Björn Höcke mit Absicht einen Nazi-Spruch in einer Rede genutzt hat - am Landgericht Halle wird an diesem Dienstag das Urteil gegen ihn erwartet. Es stehen noch die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus. Am letzten geplanten Verhandlungstermin soll auch das Urteil verkündet werden. Fragen und Antworten zum Prozess.

Warum steht Höcke vor Gericht?

Höcke wird vorgeworfen, wissentlich in einer Rede im Mai 2021 in Merseburg ( Sachsen-Anhalt ) einen verbotenen Nazi-Spruch verwendet zu haben. Am Ende einer etwa 20-minütigen Rede sagte er: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland".

Was hat Höcke zu den Vorwürfen gesagt?

Um welche Strafe geht es für Höcke?

Höcke Spitzenkandidat bei Landtagswahl in Thüringen

Der AfD-Politiker will bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Die AfD-Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden von den dortigen Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD nach einem Urteil des OVG in Münster vom Montag zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das Gericht bestätigte ein Urteil aus der Vorinstanz.

Wie geht es für Höcke juristisch weiter?

Der Politiker wird voraussichtlich auf die Anklagebank in Halle zurückkehren müssen, weil er im Dezember vergangenen Jahres den Nazi-Spruch noch einmal bei einem Auftritt in Gera verwendet haben soll. Dieser Fall sollte zwischenzeitlich Teil der aktuellen Verhandlung in Halle werden, wurde es dann aber doch nicht. In der Rede während eines Stammtisches soll Höcke den ersten Teil "Alles für" selbst gesprochen und das Publikum durch Gesten animiert haben, "Deutschland" zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt war die Anzeige wegen der Rede in Merseburg und die Ermittlungen längst Thema in den Medien.