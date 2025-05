Kunstwerke der Hohenzollern: 100 Jahre alter Streit beigelegt

Das Haus Hohenzollern und die öffentliche Hand haben einen fast 100 Jahre langen Vermögensstreit um historisch wertvolle Kunstgegenstände beigelegt. Dies teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Berlin mit.

Damit könnten die Stücke in den Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Deutsches Historisches Museum bleiben, hieß es. Besucher können sie also weiter in den öffentlichen Sammlungen sehen. Weimer sagt: