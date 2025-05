Zurückweisungen: Dobrindts Grenzpolitik lässt Fragen offen

Zu Gast bei Maybrit Illner am 8. Mai 2025 unter anderem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge und Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. 08.05.2025 | 67:23 min

"Wir sind wenigstens ein Stück weitergekommen". So verabschiedete Moderatorin Maybrit Illner ihre Gäste nach einer intensiven Diskussion über die künftige Asyl- und Grenzpolitik der neuen Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz . Was genau Bundesinnenminister Alexander Dobrindt plant, was schon beschlossen wurde und was eigentlich erlaubt ist, konnte in der Sendung jeodoch nicht abschließend geklärt werden. Hier kommt ein Überblick über den Stand der Dinge:

Worum ging es in der Diskussion bei illner?

Der CSU-Politiker hatte am Mittwoch verschärfte Grenzkontrollen angekündigt, um die Zahl einreisender Migranten zu senken. Dazu sollen mehr Bundespolizisten an der Grenze stationiert und fortan auch Asylbewerber zurückgewiesen werden.

Grundsätzlich kommt dieser Schritt nicht überraschend: Merz hatte schon im Wahlkampf angekündigt, dass Geflüchtete an den Grenzen ab dem ersten Tag seiner Kanzlerschaft zurückgewiesen würden, weil Deutschland von sicheren EU-Staaten umgeben sei und Asylverfahren in anderen Staaten bearbeitet werden müssten.

"Unser Asylgesetz bietet die Grundlagen dafür", sagte CSU-Politiker Dobrindt nun bei "illner" - und wurde dafür von den anderen Gästen stark kritisiert.

Die neue Regierung will illegale Migration umgehend eindämmen – das hatte Merz im Vorfeld angekündigt. Die Grenze zu Polen wird bereits seit eineinhalb Jahren stärker überwacht. 07.05.2025 | 0:21 min

Wie ist die Rechtslage?

Nach deutschem Recht sind Zurückweisungen bei der Einreise aus einem sicheren Drittstaat durchaus möglich. Nach Paragraf 18 Asylgesetz ist einem Ausländer, der aus einem sicheren Drittstaaten einreist, sogar die Einreise zu verweigern.

Auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hatte der damalige Innenminister Thomas de Maiziére (CDU) in Absprache mit der früheren Kanzlerin Angela Merkel die Bundespolizei angewiesen, Asylsuchende, die aus einem sicheren Mitgliedstaat einreisen, nicht abzuweisen. Die Weisung seines Vor-Vor-Vorgängers hat Dobrindt nun zurückgenommen. Per Brief wies er die Bundespolizei an, nun wieder Zurückweisungen vorzunehmen. Nur "erkennbar vulnerable Personen" wie Kranke, Schwangere oder Kinder sollen noch durchgelassen werden.

Der neue Bundesinnenminister Dobrindt kündigte verschärfte Grenzkontrollen an. Diese sollen bereits heute umgesetzt werden. Im sächsischen Görlitz, an der Grenze zu Polen, sind bereits mehr Polizisten im Einsatz. 08.05.2025 | 1:49 min

Dobrindt windet sich um das EU-Recht

Was Dobrindt dabei nicht beachtet hat: Die deutsche Regeln werden weitgehend von EU-Recht überlagert. Auf das Asylgesetz und darauf beruhende Weisungen kommt es nach Einschätzung der meisten Juristen nicht an. Maßgeblich sind vielmehr die sogenannten Dublin-Regeln. In der Dublin-III-Verordnung etwa wird geregelt, welcher EU-Staat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. In der Regel ist das der Staat, den der Geflüchtete zuerst betreten hat.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei "maybrit illner" am 8. Mai 2025 zur geplanten Asylwende unter Bundeskanzler Friedrich Merz. 08.05.2025 | 1:57 min

Eine einfache Abweisung an der Grenze ist demnach nicht zulässig. Vielmehr müssen Asylsuchende in einem geordneten Verfahren überstellt werden. In der Regel ist dann auch nicht das Nachbarland zuständig, sondern ein Mitgliedstaat an der EU-Außengrenze.

Doch auch das EU-Recht bietet eine Ausnahme, die sogenannte Notlage nach Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV). Der ist aber nur einschlägig, wenn es um "die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit" geht, Deutschland sich also in einer nationalen Notlage befindet. Ob diese engen Voraussetzungen erfüllt sind, daran bestehen Zweifel - zumal die Zahl der Asylanträge im letzten Jahr rückläufig war.

Verwirrung um die "nationale Notlage"

Ob sich die Regierung auf diese "nationale Notlage" beruft war in den letzten Tagen verwirrend unklar: Medienberichten zufolge hat die Bundesregierung eine solche Notlage am Donnerstag ausgerufen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann teilte eine Meldung dazu mit dem Hashtag "#Notlage". Kurz darauf wurden die Berichte vom Regierungssprecher dementiert - der Post von Hoffmann verschwand wieder.

Bei "illner" betonte Dobrindt nun, "dass der Paragraf 18 Asylgesetz der einschlägige ist, den wir nutzen". Man wolle dies "im Zusammenhang mit bilateralen Verträgen und auch in Verbindung mit Artikel 72" tun.