Dobrindt bei "illner": Keine Obergrenze für Verteidigung

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 27. März 2025 in voller Länge.

Vielfach ist vom eine Billion Euro umfassenden Schuldenpaket die Rede. Doch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellt in der ZDF-Sendung "maybrit illner" klar, dass die Höhe nicht definiert ist - zumindest bei den Krediten, die in die Verteidigung fließen sollen.

Da gebe es explizit keine Limits: "Wir wollen nicht ausrechenbar sein für Putin . Alles, was an Grenzen da ist, würde uns ausrechenbar machen." Es müsse unklar sein, wie viele Panzer oder wie viel Munition finanziert werden, im Sinne einer wirksamen Abschreckung.

Deutschland müsse bereit sein, Verantwortung zu übernehmen - für ein sicheres Europa und wirtschaftlich stabiles Land, so Dobrindt. Dazu müsse in die Sicherheit investiert werden.

Das, was das Land destabilisiert, ist die Migration.

Hier müsse die SPD weitere Wege gehen, was sie gerade erkennbar tue. Dobrindt betont: "Wir müssen reformieren und wir brauchen die Konsolidierung im Haushalt."

Die politische Mitte habe eine hohe Verantwortung, so CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Es brauche eine andere Politik, um Radikalisierung zu verhindern.

Größter Streitpunkt ist das Thema Steuern

Das Sondierungspapier hat in den Augen von SPD-Generalsekretär Matthias Miersch gezeigt, dass die Verhandlungsführer gewillt seien, etwas zu tun. Anders als bei der Ampel , sei nun die Handlungsfähigkeit des Staates gewährleistet.

Wir werden hart verhandeln und hoffentlich auf Augenhöhe zu einem guten Ergebnis kommen, in dem sich beide wiederfinden.

"Augenhöhe" ja - in den Gesprächen, sagt Dobrindt: "Das Wahlergebnis muss sich auch im Koalitionsvertrag widerspiegeln können." Größter Streitpunkt ist derzeit das Thema Steuern. Es sei, so Dobrindt, allen klar gewesen, dass dieses Thema erst in der Spitzenrunde zu klären sein wird.