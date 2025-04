Linnemann bei maybrit illner: Sofortprogramm bis Sommerpause

Die schwarz-rote Koalition will bis Sommer ein Sofortprogramm umsetzen. Nach der Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler Anfang Mai soll "sehr schnell" eine Bundesregierung gebildet werden, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ZDF-Sendung "maybrit illner" ankündigt.

Nach der Regierungsbildung seien zehn bis zwölf Wochen Zeit, sofort die wichtigsten Punkte abzuarbeiten, damit in der Sommerpause "eine andere Grundstimmung in Deutschland" herrsche. Am Sofortprogramm "werden wir uns messen lassen müssen", kündigt Linnemann an. Und, offenbar noch nicht restlos überzeugt: "Wir werden uns nicht streiten, weniger streiten."