Linnemann bei "illner": Keine Kanzlerwahl mithilfe der AfD

CDU-Mann bei "maybrit illner" : Linnemann: Keine Kanzlerwahl mithilfe der AfD

von Torben Schröder 31.01.2025 | 05:03 |

Erst die Mitte erpressen, dann AfD-Stimmen in Kauf nehmen - will Merz etwa so Kanzler werden? Die Frage von Vizekanzler Habeck (Grüne) verneint der CDU-Generalsekretär entschieden.