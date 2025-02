Linnemann bei "illner": Koalitionsvertrag für ein Jahr

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 23. Februar 2025 in voller Länge.

Auch der Wahlsieger aus der politischen Mitte wirkt nicht wirklich glücklich in der ZDF-Sendung "maybrit illner". "Ich hätte mir eine Drei gewünscht", sagt CDU -Generalsekretär Carsten Linnemann.

So oder so: Es brauche schnelle Handlungsfähigkeit und eine klare Priorisierung auf Verteidigungsfähigkeit, Entlastung der arbeitenden Mitte, Innovation und Bildung.

"Der Abend bleibt spannend", so Stefan Leifert vom ZDF-Politbarometer. Die aktuellen Zahlen zur Bundestagswahl (Stand: 23:20 Uhr, 23.02.) im Überblick.

Kurzer Koalitionsvertrag und Zehn-Punkte-Plan

Linnemann schlägt vor, zunächst einen schmalen Koalitionsvertrag, 20 oder 30 Seiten lang, für ein Jahr zu verabschieden und zehn große Projekte zu benennen, um dem Handlungsdruck in Außen- und Verteidigungs-, Migrations- und Wirtschaftspolitik gerecht zu werden.

SPD nimmt die Wahl als Zäsur wahr

Alle in der SPD würden diese Wahl als Zäsur wahrnehmen. Die SPD brauche nun einen jungen Parteivorsitzenden. Für die politische Mitte generell gelte: "Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir das Vertrauen zurückgewinnen."

Europa sei "geradezu gezwungen", seine Sicherheit auf die eigenen Beine zu stellen. Zweifellos werde dies für Deutschland teuer. Einzig um das Wie der Finanzierung gehe es. In Sachen Migrationspolitik lautet Weils Kompromisslinie: "Wir können jede Menge machen, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir pragmatisch gucken: Was wirkt wie?"

In alten Schützengräben liegen bleibend, werde es schwer. Weil betont: "Es geht im Kern um die Demokratie." Um diese zu schützen, müssten die Parteien der Mitte nun über ihren Schatten springen.

"Es hat am Ende nicht zu dem gereicht, was wir wollten", sagt Felix Banaszak, Co-Vorsitzender der Grünen. "Jetzt muss man gucken, wie die Gespräche laufen", so Banaszak.

23.02.2025 | 4:20 min