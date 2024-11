Miersch bei "illner": "Scholz wird der Kanzlerkandidat"

Einen möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Boris Pistorius hält die Journalistin Eva Quadbeck (RND) für vorstellbar. Das Interessante am aktuellen Verteidigungsminister sei, dass er unangenehme Wahrheiten ausspricht und trotzdem beliebt ist. Daher wäre er, so Quadbeck, in der Lage, das Land aus seiner tiefen Stimmung zu holen.