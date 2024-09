Migrationsdebatte bei "illner": Kommt der Abschiebe-Wumms?

Die Union habe die Gespräche am Dienstag nicht abgebrochen, es sei vielmehr nicht entscheidend voran gegangen. Was den jüngsten Merz-Vorschlag angeht, zeigt sich der CDU-Generalsekretär überzeugt, dass Faeser und die FDP zustimmen wollten. Ein Koalitionsbruch also? Ach was, die Ampel könne ja bestehen bleiben.