Roth bei "maybrit illner": Ampel muss sich zusammenreißen

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth hat an seine Partei appelliert, "diesen Laden Regierung" zusammenzuhalten. Vor dem Hintergrund des Erstarkens der Rechtspopulisten in Deutschland, Frankreich und den USA forderte Roth am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner", alle müssten sich jetzt "nochmal am Riemen reißen". Scheitere die Ampel, würden weder die Demokratie noch die Union davon profitieren.