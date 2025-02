Spahn bei "illner": "Sondervermögen ja, Schuldenbremse nein"

Soll der Bundestag noch in alter Zusammensetzung umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten für die Landesverteidigung ermöglichen? Elegant, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung in der ZDF-Sendung "maybrit illner", wäre dies nicht.

Aber in der aktuellen Notlage seien auch mal unelegante Lösungen notwendig. Rechtskonform wäre ein solches Vorgehen. Wenn der Bundestag sich neu zusammensetzt, gibt es in der politischen Mitte keine verfassungsändernde Mehrheit mehr.

Nun doch Taurus-Lieferungen an die Ukraine?

Die Kritik, die Ukraine sei von Kriegsbeginn an vor allem seitens der SPD zu unentschlossen unterstützt worden, weist Schmidt zurück. Es sei allerdings vorsichtig kommuniziert worden. "Früher gab es diesen Spruch: Feind hört mit." Stets sei intensiv diskutiert worden, was in der jeweiligen Phase des Krieges nötig und was dann möglich war an Unterstützung.