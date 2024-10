Wirtschaft: DIHK fordert günstigen Strom für alle Firmen

Die DIHK nimmt am Dienstag am "Wirtschaftsgipfel" von Finanzminister Christian Lindner (FDP) teil. Dabei sollen mögliche Entlastungen vor allem für den Mittelstand erörtert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ebenfalls für Dienstag zu einem "Industriegipfel" nur Vertreter großer Unternehmen und Gewerkschaften geladen, was bei Mittelstand und Handwerk auf Unmut traf.