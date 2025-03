Initiative um Ex-Minister gibt Empfehlungen für Staatsumbau

Bundesweit einheitlich Kindergeld beantragen, weniger Papierkram für Handwerker, einheitlichere Standards in Schulen: Nach ihrem Appell für einen "handlungsfähigen Staat" hat eine Initiative um die früheren Bundesminister Thomas de Maizière ( CDU ) und Peer Steinbrück ( SPD ) in Berlin 30 konkrete Vorschläge vorgelegt.

Sie laufen auf eine umfassende Neuordnung der Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen hinaus. Man wolle "grundlegende Umbauten im Maschinenraum des Staates", teilte die Initiative mit.

Aufruf für Staats- und Verwaltungsreform

Hinter der im November gegründeten "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" stehen neben den beiden ehemaligen Ministern die Medienmanagerin Julia Jäkel und der frühere Verfassungsrichter Andreas Voßkuhle. In der vergangenen Woche hatten sie gemeinsam mit Kommunalpolitikern und Wirtschaftsvertretern einen Aufruf für eine Staats- und Verwaltungsreform gestartet.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger ihren Staat als nicht handlungsfähig erleben, und das tun sie im Augenblick in vielen Bereichen, dann wenden sie sich von der Politik ab.

Dem wolle die Initiative entgegenwirken, so Voßkuhle. Dem Schirmherrn der Initiative - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - legten die Initiatoren nach eigenen Angaben einen mehr als 80-seitigen Bericht mit Empfehlungen vor. Ob diese umgesetzt werden, obliegt der künftigen Bundesregierung und den übrigen Parteien. In einigen Fällen wären wohl Verfassungsänderungen nötig.

Forderung nach Digitalministerium und "Vertrauenskultur"

Zentrale Forderung ist ein eigenes Ministerium für Digitales und Verwaltung, denn der digitale Staat sei "die Voraussetzung von allem", heißt es in einer Mitteilung. So soll eine Neuordnung der mehr als 10.000 unterschiedlichen Software-Lösungen in Bund, Ländern und Kommunen gelingen - als Grundlage zur Vereinheitlichung von Dienstleistungen wie etwa der Kfz-Zulassung oder der Anmeldung eines neuen Wohnsitzes.