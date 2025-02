Attentat in München: Innenausschuss tagt - viele Fragen offen

Der Innenausschuss des Bundestags hat sich am Donnerstag in einer Sondersitzung mit den Konsequenzen aus dem Anschlag von München befasst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) nahm gemeinsam mit dem Vizepräsident des Bundeskriminalamts, Jürgen Peter, aus Wiesbaden per Video an der Sitzung teil. Auch Joachim Herrmann ( CSU ), der Innenminister von Bayern , und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ließen sich zuschalten.

Bei der Attacke in München war am Donnerstag vergangener Woche ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Verdi-Demonstration gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen.