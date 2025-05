"Inside CDU": Frauen in der Union - ein Männerproblem?

... wurde 1981 in Weißenfels geboren. Mit 16 Jahren trat sie in die CDU ein. Die promivierte Politikwissenschaftlerin wurde 2019 Kreisrätin in Nordsachsen. Noch im selben Jahr zog sie in den sächsischen Landtag ein. 2021 ging sie als Bundestagsabgeordnete nach Berlin und wurde kulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Im Mai 2020 wurde sie von der sächsischen Staatsregierung in den ZDF-Fernsehrat entsandt.