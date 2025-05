Inside CDU: Der Weg des Friedrich Merz

Merz drängt auf Neuwahlen – in der CDU-Zentrale beginnt ein Wahlkampf auf Speed.

Es sollte eine Kampagne werden, ganz auf Friedrich Merz ausgerichtet. Die Wirtschaft am Boden, die Ampel gescheitert, das Land verunsichert in einer Zeit historischer Wendungen. Der Sauerländer konnte die Bundestagswahl eigentlich nur gewinnen. Ein Politikwechsel schien möglich, Merz der richtige Mann für diese Zeit. Ein Mann mit Wirtschaftserfahrung - zwar nicht besonders beliebt, aber kompetent auf den Politikfeldern, die aktuell gefragt sind.

Ein halbes Jahr nach dem Ampel-Bruch ist die Realität eine andere. Merz wird Kanzler, mit Ach und Krach wurde die Union am 23. Februar stärkste Kraft. Aber zwei Monate nach der Wahl hat Merz viele Wahlversprechen gebrochen, die Umfragewerte sind im Keller und die AfD fast gleichauf. Wie konnte es dazu kommen?

Wie Merz nach dem Ampel-Bruch agiert

Es ist der 7. November 2024, kurz nach sieben Uhr morgens, Friedrich Merz scheint hellwach. Am Abend zuvor ist die Ampel zerbrochen. Er trifft sich mit engsten Vertrauten in seinem kleinen Büro in Berlin im Reichstagsgebäude. Thorsten Frei und Alexander Dobrindt sind dabei, ebenso sein Stabschef und sein Pressesprecher.