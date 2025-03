Die größten Ausgaben fallen immer in der Sozialpolitik an, in der Kinder- und Jugendhilfe, in den ganzen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Oben drauf kommt dann z.B. noch die Migrationspolitik. Da braucht man Ärzte, Schulen , Kitas. Das ist alles eine zusätzliche Belastung für die kommunale Infrastruktur.