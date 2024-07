Innenministerium verbietet "Islamisches Zentrum Hamburg"

Dutzende Polizisten haben am frühen Morgen in Hamburg die Blaue Moschee abgeriegelt. Nach ZDF-Informationen findet eine groß angelegte Razzia in dem schiitischen Gotteshaus statt, das von dem vom Verfassungsschutz als extremistisch und vom Iran gesteuert eingestuften Islamischen Zentrum Hamburg (IZH) betrieben wird. Laut einem dpa-Reporter stürmten die Einsatzkräfte auch eine Moschee in Neukölln.